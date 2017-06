DF-forslag: Alle skal betale den samme kommuneskat

Det siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- Vi må erkende, at der er forskelle her i landet, som vi politikere skal håndtere, hvis vi vil have nogenlunde ens service i kommunerne. Behovet for at tage fat er kun blevet større.

Kristian Thulesen Dahl er klar til at skrotte de komplicerede og fastlåste udligningsordninger, som han mener, alligevel ikke fungerer.

- Jeg synes, vi skal overveje en model, hvor alle betaler den samme procent i kommunalskat. Så får man en sum ind, som man så fordeler til kommunerne efter deres demografi.

- Kommunerne skal have en indtægt, der svarer til de udgifter, de har til for eksempel børn og ældre, mener Kristian Thulesen Dahl.

Han peger på, at modellen allerede fungerer for regionerne, der får midler i forhold til de opgaver, de løser med eksempelvis sygehusdrift.