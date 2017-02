Selv om samarbejdet med Socialdemokratiet er blevet styrket, vil det tage flere år, før partierne har fået opbygget et tæt nok forhold til at kunne indgå i et regeringssamarbejde. Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten. Her ses Kristian Thulesen Dahl sammen med Socialdemokratiets partiformand, Mette Frederiksen.

DF-formand udelukker regering med S til næste valg

Det vil tage år, før DF og S har et tæt nok samarbejde til at kunne gå i regering sammen, mener Thulesen Dahl.

For selv om samarbejdet med S er blevet styrket, vil det tage flere år, før partierne har fået opbygget et tæt nok forhold til at kunne indgå i et regeringssamarbejde.

Det siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

- Man kan godt udelukke den regering efter næste folketingsvalg. Jeg tror ikke, at tingene flytter sig så hurtigt.

- Ting skal modnes, ting tager tid, og så må vi jo se, hvad det bærer hen imod. Det er godt, at S nu nærmer sig den realisme, vi synes, der skal være omkring udlændingepolitik, siger han og fortsætter:

- Men det er jo ikke det samme, som at man nærmer sig et regeringssamarbejde. Det vil tage flere år at få det bygget op, siger han til avisen.

I et fællesinterview med S-formand Mette Frederiksen i sidste uge lod han muligheden for et snarligt regeringssamarbejde mellem S og DF stå åben.

Her gav han udtryk for, at DF-støtten til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke var "støbt i cement til evig tid".

Også Mette Frederiksen holdt muligheden åben med ordene:

- Jeg tror, at jo tættere vi kommer på et valg, jo flere bogstavlege vil der være.

Alligevel fastholder Thulesen Dahl nu sin plads under blåt flag, hvis partiet overhovedet skal i regering.

- Der er ingen tvivl om, at ved det kommende valg er det for tidligt at tale om regeringskonstellation med S, siger han til Jyllands-Posten og tilføjer, at han heller ikke har planer om at agere støtteparti for Mette Frederiksen som statsminister.

- Den situation, vi har nu, hvor vi kan danne flertal med både regeringen og S, den ser jeg gerne forlænget også i den kommende valgperiode, siger han.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, erklærer sig over for Jyllands-Posten enig:

- Diskussionen om et regeringssamarbejde mellem S og DF er slet ikke aktuel. Man skal huske på, at Kristian Thulesen Dahl fortsat peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, siger han til avisen.