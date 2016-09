DF-formand taler for første gang om Messerschmidt-sagen

- Grundlæggende er det ærgerligt at opleve, at der har været et meget rodet forløb. Selvfølgelig har det da en negativ betydning for Dansk Folkeparti, hvis der er kommet et billede af, at der ikke er styr på tingene.

- Og at man administrativt ikke har formået at få det til at fungere, som det skal, siger formanden ifølge TV2.

Onsdag 24. august trak Morten Messerschmidt sig fra sin post som formand for Dansk Folkepartis gruppe i EU-Parlamentet.

Ugen forinden var han blevet politianmeldt af sin tidligere partifælle og kollega i parlamentet Rikke Karlsson for identitetstyveri.

Sagen er fredag blevet overdraget til Bagmandspolitiet.

Det er dokumenter fra det franske indenrigsministerium, der fik Karlsson til at anmelde Messerschmidt til politiet.

De viser ifølge Ekstra Bladet, at både parlamentsmedlemmet Jørn Dohrmann (DF) og Rikke Karlsson havde være medlemmer af ledelsen i den EU-støttede politiske alliance Meld - uden at vide det.

Hele miseren skyldes en "uformel ledelsesstil", lød Messerschmidts forklaring, da han trak sig.

Tidligere på året afgjorde Europaparlamentets politiske ledelse desuden, at Meld og den dertilhørende fond Feld misbrugte EU-midler til at føre dansk kommunal valgkamp.

Dansk Folkeparti har siden betalt 1,6 millioner kroner tilbage, som ifølge partiet er brugt til kampagner.

Over for TV 2 slår Kristian Thulesen Dahl fredag fast, at partiets medlemmer af Europa-Parlamentet skal have orden i sagerne.

Spørgsmål: I har gjort bekæmpelse af EU-svindel til en mærkesag. Hvordan har du det med, at I nu selv er viklet ind i sådan en sag?

- Det, synes jeg, på godt jysk er rigtig træls. Sådan skal det ikke være. Danskerne skal vide, hvor de har Dansk Folkeparti, også i forhold til at sørge for at penge bliver brugt på den rigtige måde. Og derfor skal man også administrativt kunne dokumentere sine ting, siger DF-formanden ifølge TV 2.