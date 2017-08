DF-formand sætter tyk streg under krav om uændret topskat

Forud for de kommende skatteforhandlinger gør Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, det endnu en gang klart, at regeringens støtteparti ikke vil være med til at lette topskatten.

Regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen bør lægge alle forslag om lettelser af topskatten til side, lyder opfordringen fra støttepartiet DF.

- Jeg vil gerne komme med en klar opfordring til regeringen: Læg alt det der med topskatten til side, så vi får mulighed for at diskutere andre ting, som er vigtige for danskerne, siger Kristian Thulesen Dahl til DR Nyheder.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi skulle kunne blive enige om at lempe noget omkring topskatten. Både i forhold til at sænke procenten for topskat eller at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, siger Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti har flere gange afvist at lægge stemmer til en lempelse af topskatten.

Ifølge DR afviste partiet for et år siden at sænke selve topskattesatsen fra 15 til 10 procent. Det var dengang et markant krav fra Liberal Alliance.

Og DF er heller ikke med på at hæve topskattegrænsen, så færre kommer til at betale topskat.

- Jeg opfordrer nu regeringen til at tage spørgsmålet om topskattelettelser af bordet. I stedet bør regeringen koncentrere sig om ting, der er større sandsynlighed for, at vi kan blive enige om, siger Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

- Der er en stor sandsynlighed for, at vi ikke vil kunne nå i mål med en aftale, der har det element i sig, siger han.

Det er en del af regeringsgrundlaget, at topskatten skal spille en mindre rolle.

I efteråret skal partierne aftale den sidste del af den såkaldte jobreform - skattelettelserne.