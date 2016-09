DF-formand fra talerstol på landsmøde: Er I klar til valg?

Kristian Thulesen følger ultimativ udmelding op med at slå fast, at han ikke er bange for at tage et valg.

Ordene falder som de første i talen, der følger op på de seneste bombastiske udmeldinger fra formanden, der har sat gang i valgspekulationerne på Christiansborg.

Formandens indledende spørgsmål bliver mødt med et rungende "ja" fra salen i Herning Kongrescenter.

Fredag aften brød formanden sit eget princip om aldrig at stille ultimative krav og fastslog endegyldigt, at Dansk Folkeparti ikke kommer til at lave en aftale om at lette topskatten med fem procentpoint for alle.

Det har Liberal Alliance ellers stillet ultimativt krav om.

Efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde regeringens bud på en økonomisk plan frem mod 2025, har LA-formand Anders Samuelsen meldt klart ud. Topskattelettelsen skal gælde for alle.

De seneste dage har DF-formanden optrappet konflikten i blå blok, hvilket har øget spekulationerne om et snarligt valg.

Som DF-formanden ser det, er tingene kørt fast på Christiansborg. Så hvis konflikten fører til et folketingsvalg, er det ikke noget, Dansk Folkeparti frygter, for det kan være med til at rense luften.

- Hvis denne kendsgerning så betyder, at Liberal Alliance vil udløse et folketingsvalg, må de så gøre det. Men vi må nu have håndteret denne elefant i lokalet. Vi skal have den fastlåste situation - krisen på Christiansborg - løst.

- Kræver det så et valg, må vi tage de 3-4-5 uger, det tager. I Dansk Folkeparti frygter vi bestemt ikke et folketingsvalg. Tværtimod. Det er ikke et problem i et demokratisk land som Danmark at tage et folketingsvalg, når tingene er kørt fast på Christiansborg.

- Så jeg spørger igen: Er I klar til valg? De kan bare komme an, kan de, siger han.