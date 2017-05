DF får lov at anke omstridt annoncesag til Højesteret

Sagen omhandler en annonce, der blev trykt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten. Her gengav partiet navnene på 685 personer under overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed".

Årsagen var, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) havde en mistanke mod én af de nævnte. Partiet ville med annoncen problematisere, at en mistænkt kunne opnå statsborgerskab.

Da man ikke kunne få oplyst, hvem mistanken var rettet mod, valgte partiet at bringe samtlige navne.

I Københavns Byret blev partiet idømt en bøde for at krænke 15 ansøgeres ære.

Byretten fandt, at Dansk Folkeparti havde rettet en beskyldning mod hver især af de 15 privatpersoner for at være til fare for Danmarks sikkerhed og for at være potentielle terrorister.

Ud over ti dagbøder à 1000 kroner til partiet, skulle det betale 10.000 kroner til hver af sagsøgerne.

DF ankede dommen til Østre Landsret, som stadfæstede dommen.