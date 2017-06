DF erkender rod i Støjberg-sag - men kritik har skævt fokus

Oppositionen var langt fra tilfreds med ministerens svar, og Socialdemokratiet kan ikke forstå, at Dansk Folkeparti holder hånden over hende.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var torsdag hovedperson i et fem timer langt samråd i sagen om hendes ulovlige instruks om at adskille unge ægtepar i asylcentre.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, mener dog, at kritikken i sagen har et forkert fokus.

- Vi skal kritisere hende for, at hun har lagt sig fladt ned og nu reelt accepterer barnebrude på de danske asylcentre.

- Vi skal ikke kritisere ministeren for, at hun i starten prøvede at forhindre at disse barnebrude kunne bo sammen med deres ældre ægtemænd, siger han.

Oppositionen har allerede indkaldt Inger Støjberg til et nyt samråd i sagen.

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye kan ikke forstå, at Dansk Folkeparti vil lade Inger Støjberg lyve over for partiet.

Han henviser til, at ministeren urigtigt i marts har sagt, at ingen barnebrude længere bliver indkvarteret sammen med deres ældre ægtemænd.

På samrådet var spørgsmålet om, hvorvidt en pressemeddelelse er en instruks centralt.

I en pressemeddelelse skrev ministeren i februar sidste år, at alle unge asylpar skulle adskilles. Men hun undlod den vigtige undtagelse, at alle sager skal vurderes individuelt.

Dermed var kravet i strid med loven. Men meddelelsen skulle ikke forstås som en instruks, forklarede ministeren.

Martin Henriksen kan godt forstå, hvis der har været forvirring i sagen om Inger Støjberg.

- Noget af det har været rodet. Det er selvfølgelig noget rod, at ministeren udsender en pressemeddelelse, som siger et, og så lægger man op til, at praksis reelt skal være noget andet. Det er noget rod.

- Men det ændrer ikke ved, at kernen i diskussionen for os er, at man stadig har barnebrude på danske asylcentre. Det er mig helt ubegribeligt, at venstrefløjen i overdreven grad har fokuseret på redegørelser, siger DF'eren.