DF enig i store dele af S' økonomiske oplæg

Han er især enig i, at der ikke er brug for at hæve pensionsalderen og at der heller ikke er brug for topskattelettelser.

- Jo flere, der synes om Dansk Folkepartis politik, jo bedre er det. Det gør da ikke noget, at Danmarks største parti synes godt om det, siger han.

Mens Socialdemokraterne og DF klart afviser topskattelettelser, så kræver Liberal Alliance en nedsættelse af topskatten på fem procentpoint for alle topskatteydere. Regeringen har foreslået kun at nedsætte skatten for indkomster op til en million.

René Christensen lægger ikke skjul på, at han er ved at være træt af diskussionen.

- Vi har brugt flere måneder på at tale om topskat. Og vi taler om noget, der ikke er flertal for. Man bliver sådan lidt - ja, jeg er ved at blive lidt tung af det. Det hele er gået i stå på grund af den her diskussion, siger René Christensen.

Da partiformand Mette Frederiksen (S) præsenterede sit bud på, hvad der bør ske med dansk økonomi frem til 2025, fremhævede hun, at hun tror, at der vil kunne samles bred enighed om Socialdemokraternes forslag.

Det er René Christensen delvist enig i.

- Ja. Altså, uden at sige at det er en plan, vi bare siger ja tak til, siger han.

- Men der er også gode ting i regeringens 2025-plan om innovation og iværksætteri, for eksempel. Men dem har vi slet ikke diskuteret. I hvert fald ikke i offentligheden.

Til gengæld er DF skeptiske over for forslaget om at lade ledige modtage 110 procent af dagpengene under uddannelse. Og René Christensen påpeger også, at DF og S ser forskelligt på integration.