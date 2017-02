Anja Nissen vandt årets Melodi Grand Prix med sangen "Where I Am".

DF efterlyser flere sange på dansk i melodigrandprix

- Det er op til DR at finde ud af det her. Jeg vil opfordre DR til at have danske sange med. Det er en public service-station, som danskerne betaler til, og så kan vi også forvente danske sange.

- Det er rent sprogligt en nedtur, at der kun var én sang på dansk ud af ti sange, siger Ahrendtsen.

Han mener, at alle sange bør synges på dansk ved Dansk Melodi Grand Prix.

- Stod det til mig, så sang man alle ti sange på dansk i Danmark, og så kunne man lave en international version til Det Internationale Melodi Grand Prix.

- Ligesom Brødrene Olsen gjorde i sin tid, siger Ahrendtsen med henvisning til duoen, der strøg helt til tops i Europa i 2000.

Dengang vandt Brødrene Olsen Dansk Melodi Grand Prix med sangen "Smuk som et stjerneskud", som efterfølgende blev sunget på engelsk med titlen "Fly on the Wings of Love".

Kun den tidligere X Factor-vinder Thomas Ring sang på dansk med sit nummer "Vesterbro" i årets sangkonkurrence.

At vinderen, Anja Nissen, trods sit danske navn ikke sang på dansk, er måske ganske logisk. Hun er født og opvokset i Australien, og selv om begge hendes forældre er danske, så mestrer hun ikke sproget.

- Thomas Ring skal have ros for at synge om nogle helt almindelige ting om Vesterbro på dansk. Det var ikke verdens bedste sang, men ros skal han have.

- Anja Nissen skal have ros for at forsøge at tale dansk og tilegne sig dansk. Hun har sagt, at hun forsøger at blive bedre til dansk, og i interviews forsøger hun sig på dansk.

- Hun skriver også på dansk til sine fans på Instagram, og hun laver nogle fejl, men hvad så? Det gør vi alle. Hun skal kun have ros, siger Ahrendtsen.

I en tak til sine fans på Instagram staver Anja Nissen ordet "mest" som "mæst", og "i går" bliver til "igor".

- Anja er en sød pige. Hende vil jeg ikke kritisere, siger Ahrendtsen.

Anja Nissen vandt årets Melodi Grand Prix med sangen "Where I Am".