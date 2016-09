Artiklen: DF beskylder regeringen for at oversælge asylnødbremse

Regeringen "oversælger" sin politik, når den i sin 2025-plan melder sig klar til at trække i en såkaldt nødbremse, hvis antallet af asylansøgere pludselig skulle stige drastisk, som det gjorde for et år siden.

Udlændingeministeriet har nemlig gjort det klart, at nødbremsen kun vil blive trukket efter inddragelse af Danmarks nabolande og EU-Kommissionen.

Den melding er langtfra spiselig for Dansk Folkeparti, forklarer partiets gruppeformand, Peter Skaarup.

- Jeg synes faktisk ikke, det er i orden, at man giver indtryk af, at her har man fundet den model, Danmark kan bruge, når man reelt vil udstyre EU-Kommissionen og de andre medlemslande med en vetoret over dansk flygtningepolitik, siger han til Berlingske.

- Så oversælger man sin politik, og det skal man ikke, tilføjer Peter Skaarup.

I stedet kræver Dansk Folkeparti, at nødbremsen bliver aktiveret, så snart den er vedtaget.

Nødbremsen vil indebære, at asylansøgere kan afvises ved grænsen.

Men hvis Danmark gør det uden at have fået grønt lys fra EU-Kommissionen, vil det efter alt at dømme være i strid med den såkaldte Dublin-forordning.

Den betyder, at Danmark har mulighed for at sende asylansøgere tilbage til et andet EU-land, hvis de tidligere har søgt om asyl der.

Det har år efter år betydet færre asylansøgere i Danmark, og et dansk Dublin-exit er et skrækscenarie for regeringen, fordi Danmark med udlændingeminister Inger Støjbergs (V) ord så vil kunne blive en "asylmagnet".

Den vurdering skyldes, at Danmark angiveligt vil blive et langt mere attraktivt land at søge mod, hvis asylansøgere ikke længere kan sendes tilbage til et andet EU-land, selv om de først har søgt asyl der.

- Det er rigtigt, at hvis Danmark selvstændigt træder ud af Dublin-forordningen, så risikerer vi at blive en asylmagnet. Nødbremsen skal fungere som et værn, hvis Dublin-systemet bryder sammen, siger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, til Berlingske.