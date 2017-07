DF beskylder Pape for at oversælge tiggerstramning

- Når justitsministeren flere steder har sagt, at nu bliver det nemmere at udvise, så oversælger han efter min bedste overbevisning, siger han.

- Jeg mener klart, at ministeren har oversolgt. Men det kan lige så vel være, at domstolene finder, at man ikke kan udvise på grund af EU-reglerne.

Reaktionen kommer, blandt andet efter at domstole for første gang har kigget på en sag under den skærpede paragraf.

Her blev en svensk statsborger med polske rødder første person, som anklagemyndigheden forsøger at få idømt de 14 dages ubetinget fængsel.

Sigtelsen blev rejst, efter at manden tiggede med et papkrus uden for et Meny-supermarked trods en opfordring til at forlade stedet.

Manden blev oprindeligt varetægtsfængslet. Men Østre Landsret løslod torsdag manden.

I kendelsen skrev landsretten også, at uanset stramningen udgjorde den sigtedes adfærd ikke "en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel", hvorved EU's opholdsdirektiv forhindrer, at han udvises.

Det kan ifølge Martin Henriksen stå i kontrast til justitsministerens udsagn til blandt andet Ekstra Bladet, hvor Søren Pape har sagt:

- I de 14 dage, som de er i fængsel, kan de jo ikke stjæle fra nogen, samle flasker og skabe utryghed. Og så gør det det nemmere at udvise dem senere.

Derfor mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører ikke, at Søren Pape Poulsen har givet et "helt retvisende billede" af, hvad stramningen reelt betyder.

- Kigger man på det isoleret set, tror jeg ikke, at det vil gøre den store forskel. Det viser dommen fra landsretten jo sådan set også, siger Martin Henriksen.

Han medgiver, at der måske er "en lille chance" for, at flere udvises. Men det kan lige så vel gå i nul, mener han.