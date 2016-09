DF appellerer til at forlænge tilskud til folkeskoler

Dermed står kommunerne til at få 300 millioner kroner mindre i tilskud næste år, men det ville give god mening at forlænge tilskuddet, mener Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex Ahrendtsen.

Regeringen lægger ikke op til at forlænge et tilskud, som de svage kommuner fik ved indførelsen af folkeskolereformen i finanslovsforslaget for 2017.

- Det giver ikke rigtigt nogen mening, at regeringen på den ene side flytter statslige institutioner og job ud i landet og med den anden hånd tager et ekstra tilskud til folkeskoler i udkantskommunerne.

- Vi ved, at mange af udkantskommunerne har det svært økonomisk og derfor kan have svært ved at opretholde folkeskoler. Vi vil selvfølgelig prøve at overbevise regeringen om, at det er et dårligt sted at spare, siger ordføreren.

Tilskuddet til skolereformen på 600 millioner kroner er planlagt til at blive halveret fra næste år frem til 2018, hvor det forsvinder helt.

Alex Ahrendtsen vil ikke garantere, at partiet ikke vil stemme for en finanslov, hvor tilskuddet til folkeskolen fortsat står til at blive halveret.

- En finanslov er et kæmpestort puslespil. Det eneste, vi kan, er at gøre regeringen opmærksom på, at det ikke er det bedste sted at spare, siger han.

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen har ligeledes kritiseret, at tilskuddet ikke bliver forlænget.