DF anser kritik af instruks om barnebrude som forfejlet

Hun anklages søndag for bevidst at have givet en instruks om adskillelse af ægtepar på asylcentre, der strider imod loven.

Dansk Folkepartis Martin Henriksen er komplet uforstående over for kritikken af udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Det skete sidste år efter en debat om såkaldte barnebrude på asylcentre. Den fik ministeren til at give en instruks om, at asylansøgere under 18 ikke må bo med ægtefæller eller samlevere.

Men instruksen strider imod menneskerettighederne, har ombudsmanden slået fast. Og det blev ministeren advaret om af embedsværket før instruksen.

- Vi synes, det er stærkt uheldigt, når ombudsmanden og Menneskerettighedskonventionen tvinger en beslutning igennem, der reelt gør, at barnebrude kan tvinges til at bo med deres ægtemand mod deres vilje, siger Martin Henriksen, der ikke har meget til over for Ombudsmandens vurdering:

- Ombudsmanden er kommet med en fortolkning, der har også været andre. Den ene fortolkning kan vel være lige så god som den anden.

På spørgsmålet om, hvorfor man skal have en ombudsmand, hvis hans vurdering ikke følges, siger Martin Henriksen, at han gerne så en diskussion af Ombudsmandens ansvarsområder:

- Jeg synes fint man kunne diskutere, om ombudsmanden skulle have udlændingeområdet under sig. Og lad os lige huske på, at en ombudsmand jo ikke er Vor Herre.

- Han har en juridisk fortolkning. Der har været andre også.

Generelt mener Martin Henriksen, at diskussionen er forfejlet, og at fokus ikke bør være på det potentielle lovbrud fra ministeren.

- Det forfærdelige må da være, at vi nu accepterer barnebrude på de danske asylcentre.

- Nu står menneskerettighederne som den store sejrherre. Men taberne, det er barnebrudene, siger han.

Dansk Folkeparti så gerne, at Folketinget stemte en lov igennem, der klart stoppede barnebrudes samkvem med ældre ægtefæller i danske asylcentre.

- Så kan Ombudsmanden, Alternativet, Socialdemokraterne, Enhedslisten og alle de andre hoppe og danse som de vil og sidde og være forargede.

- Imens kan vi andre så sove godt om natten, fordi vi rent faktisk har prøvet at stoppe barnebrude på danske asylcentre, siger Martin Henriksen.