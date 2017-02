Meningen med et forbud mod bederum har aldrig været at bekæmpe radikalisering, fastslår gymnasieordfører Marie Krarup (DF), der affejer kritik af DF-forslaget fra en rektor og en ungdomsformand. (Arkivfoto)

DF affejer kritik fra rektor: Sharia skal ikke styre skoler

Det gør ikke indtryk på gymnasieordfører Marie Krarup (DF), at en rektor og Dansk Ungdoms Fællesråd advarer kraftigt mod et DF-forslag om at forbyde bederum på landets uddannelsesinstitutioner.

Rektor på Rungsted Gymnasium Mogens Hansen skriver i et debatindlæg i Politiken, at et forbud mod bederum er ren symbolpolitik.

- Som leder af en uddannelsesinstitution bliver jeg nervøs, når politikerne i deres indbyrdes manddomskonkurrence om at fremtræde mest hård får lyst til at detailregulere, skriver han.

Selv hårdt presset kan DF ikke påvise, at der er et problem med bederummene, pointerer rektoren.

Marie Krarup medgiver, at hun ikke kan fremvise mange eksempler på institutioner, der oplever problemer med bederummene. Men hun har med egne ord fået "nogle anonyme henvendelser".

- Og så er det her også en principiel sag. Der burde ikke være en eneste offentlig institution, der indretter sig efter islamisk sharialovgivning, som det jo er, når man opretter bederum, siger Marie Krarup.

- Danmark er et kristent land ifølge Grundlovens paragraf fire. Så bederum er ikke i overensstemmelse med grundloven.

I et debatindlæg i Jyllands-Posten advarer formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær, også mod et forbud.

- Vi medvirker til radikalisering, hvis vi ikke lader religionen få plads i de offentlige institutioner og ikke giver religiøse studerende andre muligheder end at vælge private religiøse uddannelsessteder.

- Ved at sætte religionen uden for døren på uddannelsesinstitutionerne umuliggør vi samtalen med den troende om troen, skriver han.

Men det argument affejer Marie Krarup som "noget vrøvl":

- Og så er det heller ikke med henblik på at bekæmpe radikalisering, at vi har fremsat forslaget. Det er en principiel sag.

Spørgsmål: Hvorfor er et forbud nødvendigt, når eksemplerne på problemer er så få?

- De, der har problemet, kan ikke stå frem med det. Bare der er én, der har et problem, skal man sætte ind, siger Krarup.

Spørgsmål: Institutionerne kan jo bare selv lukke bederummene, hvis de oplever problemer?

- Jamen, de bør overhovedet ikke være oprettet. Og hvorfor vente med at forbyde mord, til der er fem dræbte?

Også Socialdemokratiet ønsker et forbud mod bederum.

Uddannelsesminister Merete Riisager (LA) vil også rummene til livs, men afviser at lovgive sig af med dem.