DF ærgrer sig over misset chance for udlændingestramninger

Kravet skulle stilles, lød det fra de to partier, i forbindelse med, at regeringen ville gøre det muligt for højtlønnede udlandsdanskere at få en udenlandsk ægtefælle med hjem til Danmark.

DF ærgrer sig over, at S har opgivet krav om danskkundskaber for ægtefæller til udlandsdanskere og udenlandske arbejdstagere, som de to partier ellers var enige om at stille.

Men Socialdemokratiet, der ellers var kritisk over for regeringens forslag, har opgivet kravet. Til gengæld er der blevet sat udløbsdato på loven. Senest næste sommer skal reglerne være lavet om igen, er aftalen.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører havde set forlaget om udlandsdanskerne som en chance for at stramme de danske udlændingeregler yderligere en tand. Men det bliver der altså ikke noget af.

- Det bryder jeg mig ikke om. Vi havde en forståelse af, at S ville stemme for et ændringsforslag, så vi kunne bringe regeringen i mindretal og derved få gennemført nogle udlændingestramninger, siger Martin Henriksen.

- Så det undrer os. Og det undrer os også i forhold til udlandsdanskerne. Kompromisset hjælper jo ikke udlandsdanskere. Det gør bare, at den ordning, der skal hjælpe udlandsdanskere, udløber på et tidspunkt.

Med regeringens forslag vil udlandsdanskere, der vender hjem til en løn på mindst 408.000 kroner årligt, kunne få deres udenlandske ægtefæller med til Danmark.

S mener, at det er uretfærdigt, at højtlønnede udlandsdanskere stilles bedre end andre. Det er derfor, partiet vil have ændret reglerne igen.

Baggrunden for det hele er en dom fra Menneskeretsdomstolen.

Den betyder efter regeringens vurdering, at man ikke som hidtil kan undtage udlandsdanskere og deres ægtefæller fra et krav om samlet tilknytning til Danmark.

Det er derfor, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kommet med et forslag, der vil hjælpe nogle, men altså langtfra alle udlandsdanskere, der ønsker at vende hjem.

Modsat DF, så glæder Dansk Industri sig over, at redningsaktionen for udlandsdanskere ikke er endt med, at der stilles sprogkrav til medfølgende ægtefæller såvel som for udenlandske arbejdstagere.

Sådan som S og DF havde lagt op til.

- Vi har været stærkt bekymrede for, hvis vi som land begyndte at stille sprogkrav til en udenlandsk medarbejders ægtefælle efter meget kort tid i landet, siger DI's administrerende direktør, Karsten Dybvad.

- Danmark ville simpelthen blive valgt fra. Og dermed gå glip af den vækst og de job, som de udenlandske specialister fører med sig.