Dansk Folkepartis Martin Henriksen mener ikke, at det er unødvendigt efterfølgende at pille ved den udtalelsestekst, som et borgerligt flertal har stemt igennem.

DF ærgerlig over at Venstre slår bak i debat om danskhed

Martin Henriksen forstår ikke Venstres hast med at lægge afstand til borgerligt kompromis om at være dansk.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke kan regne med Venstre. Det må jo være sådan, at når man laver en aftale med et andet parti, så står de ved det.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, forstår ikke, hvorfor Venstres Jan E. Jørgensen forsøger at bløde op på den udtalelse om danskhed, som et borgerligt flertal vedtog i Folketinget forleden.

- Det kan jo ikke nytte noget, at man får kolde fødder, når der kommer lidt diskussion om et emne, som er utroligt vigtigt. Det synes jeg er skuffende, og det havde klædt Venstre, hvis de havde stået fast, siger Martin Henriksen.

Af den vedtagne udtalelse hedder det:

- Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 procent.

Det fremgår desuden, at danskere ifølge folketingsflertallets opfattelse ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.

Senere har Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, erkendt, at formuleringen kan tolkes derhen, at man kun kan være dansker, hvis man er født i Danmark.

Det er ifølge Jan E. Jørgensen ikke meningen, men det er Martin Henriksen lodret uenig i.

- Vi har diskuteret det i et stykke tid med Venstre og er blevet enige om den formulering. Det går jeg ud fra, at de står fast på, selv om nogen bliver forarget.

- Det er vigtigt, at Folketinget signalerer, at det er forkert, at der er områder, hvor danskere er i mindretal, og at der på den baggrund skal strammes yderligere op, siger Martin Henriksen.

Han går ud fra, at udtalelsen står ved magt, og at man fortsat vil kunne indgå lignende aftaler om andre formuleringer fremover.

- Jeg går ud fra, at Venstre og de andre regeringspartier står ved det, vi har aftalt. Ellers giver det jo ingen mening at drøfte sådanne ting med hinanden, siger udlændingeordføreren.

Både SF og De Radikale har reageret på formuleringen og vil have den diskuteret endnu engang.

Ifølge Konservatives Naser Khader er der tale om politisk drilleri og anklager oppositionen for bevidst at fordreje tingene.

Integrationsordfører Laura Lindahl fra Liberal Alliance mener, at den vedtagne formulering var for upræcis, og at det aldrig har været meningen at dømme borgere på deres etnicitet.

- Det er vigtigt at vi fremover tænker os godt om, inden vi formulerer os. Det er et følelsesladet emne, og det er ærgerligt, når en vigtig debat går tabt, for at vi igen kan vade rundt i en debat om danskhed, siger hun.