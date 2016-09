Artiklen: DF åben for at pege på anden end V-formand i fremtiden

I Dansk Folkepartis verden er det ikke et krav, at et potentielt samarbejde med S og V ledes af Venstre.

Hvis Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne på et tidspunkt finder sammen om et samarbejde, er det ikke et krav fra Dansk Folkeparti, at det samarbejde skal ledes af Venstre.

Peter Skaarup siger, at det ikke nødvendigvis skal være en statsminister fra Venstre, men han vil ikke sige direkte, hvem Dansk Folkeparti har tænkt sig at pege på.

- For os handler det om politikken og at formidle tingene på den rigtige måde til danskerne i stedet for at hage sig fast i, at det skal være den og den person, der er statsminister, siger gruppeformanden til P1 Orientering.

Til Ritzau oplyser gruppeformanden dog, at intet er ændret i forhold til næste valg. Her er det fortsat planen at pege på Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. I stedet skal kommentaren ses som et fremtidigt perspektiv.

Udtalelserne kommer, efter at DF-formand Kristian Thulesen Dahl torsdag har sat dagsordenen på Christiansborg med sin melding om, at blå blok styrer mod et sammenbrud i 2025-forhandlingerne. Og at danskerne skal indstille sig på valg.

- Ja, det synes jeg bliver mere og mere sandsynligt, at det er der, det lander, siger partiformanden til Ritzau.

Han lægger samtidig op til, at en 2025-aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kan blive et fint afsæt for et valg udløst af Liberal Alliance.

- Så har man demonstreret for danskerne, at der faktisk er et stort flertal på Christiansborg, der er parate til at trække i arbejdstøjet og prøve at finde hinanden.

- Man kan jo håbe, at ud af enhver krise kan der vokse noget flot.

- Og et eller andet sted vil jeg mene, at det vil være, at folkestyret træder i karakter, hvis man viser, at et enkelt parti ikke kan blokere ved at tage ét punkt og gøre det til gidsel for, at man kan lave noget som helst på Christiansborg, siger Thulesen Dahl.

Han har dog hidtil været mere tilbageholdende end Peter Skaarup med at tale om en anden statsminister end Løkke.

Da Thulesen Dahl i forbindelse med Folkemødet i juni åbnede for, at DF kan gå i regering efter næste valg, kaldte han en V-DF-regering for det mest oplagte.

På spørgsmålet om, hvorvidt Thulesen Dahl kan se sig som støtteparti for en regering med Mette Frederiksen som statsminister, siger DF-formanden torsdag til Politiken:

- Jeg kan sige, at jeg anser det ikke for sandsynligt.