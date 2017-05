DF: Vi kommer ikke til at revolutionere pensionssystemet

Men danskerne skal ikke vente nogen større revolution af pensionssystemet, forsikrer DF-formand Kristian Thulesen Dahl i sit ugebrev:

- De ting, der nu skal forhandles de kommende uger, revolutionerer på ingen måde vores samfund. Jeg vil derimod karakterisere dem som forhold "i maskinrummet", der blot skal justeres.

Regeringen har måttet opgive sit udgangspunkt med at tvinge danskerne til at arbejde længere ved at hæve pensionsalderen med et halvt år.

I stedet har regeringen tirsdag fremlagt 13 tiltag, der skal få flere til at arbejde længere ad frivillighedens vej.

- Nogle af dem ser positive ud - andre skal vi lige finde ud af, hvad konsekvenserne er, siger finansordfører René Christensen (DF).

- Lavere integrationsydelse og optjeningsprincipper for pensionen synes vi jo lyder rigtig fornuftigt, siger han og henviser til forslaget om, at man skal tilbringe 9/10 af perioden fra sit 15. år til pensionen for at få fuld pension.

Andre af regeringens forslag har støttepartiet en række forbehold for.

Blandt andet obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere, som ikke eller kun i meget begrænset omfang indbetaler til pension.

- Der skal vi se på, hvilken model man bruger. Den enlige mand på kontanthjælp har altså ikke noget tilbage at indbetale pension af, siger René Christensen.

- Vi vil gerne kigge på det. Men det bliver ikke i den rene form som regeringens forslag.

Han vil også granske forslaget om frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag nærmere. Folk skal kende konsekvenserne, betoner han.

- Man skal være meget opmærksom på, at der er en gruppe danskere, hvor det bestemt vil være rigtig skidt at gøre det. Dem, der har de hårde job, der er det en god investering at fortsætte med at indbetale til efterløn.