DF: Vi er ikke et parti der vælter regeringer

Selv om Dansk Folkeparti i et interview med fagbladet 3F ikke afviser at gå i regering med Socialdemokratiet, skal man ikke forvente, at støttepartiet er på vej til at rive tæppet væk under VLAK-regeringen.

- Vi er ikke et parti, der vælter regeringer. Vi er et parti, der søger indflydelse. Det gør man ved at arbejde sammen med de partier, man kan samarbejde med, om de sager, der er, siger DF's finansordfører.

Han udtaler sig, efter et fælles interview i fagbladet 3F med de to partiformænd, Socialdemokratiets Mette Frederiksen og DF's Kristian Thulesen Dahl. De fastslår blandt andet, at der ikke rokkes ved pensionsalderen.

- Hvis man kigger ud i det kommunale landskab, er der rigtig mange steder, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti arbejder sammen. Jeg vil da bestemt ikke afvise, at det kan ske på et tidspunkt, siger René Christensen.

- Men Dansk Folkeparti står altid på dét sted, hvor vi ser, at vi kan få mest ud af det og få mest af vores politik igennem. Det er det fantastiske ved politik: Kampen om at få magten og få Danmark i den retning, vi ønsker som parti.

DF vil ikke fremrykke pensionsalderen et halvt år før planlagt, som V-regeringen foreslog.

Men partiet står stadig bag tilbagetrækningsreformen fra 2011, som gradvis fremrykker efterløns- og folkepensionsalderen med fem år, siger han.

- Vi står på mål for alle de aftaler, som vi har indgået. Men vi mener ikke, at der er behov for at fremrykke det ekstra. Når vi ser de økonomiske nøgletal, så er det ikke et redskab, vi vil tage i brug, siger René Christensen.

DF indgik i 2011 reformen med VK-regeringen og De Radikale.

Spørgsmål: - Men danskerne lever i gennemsnit to et halvt år længere end ventet. Så aftalen er skredet ifølge regeringen?

- Det er vigtigt, at vi også kigger på, hvad det så er for et liv, vi har. Mange ældre lever længere, men får også deres plejebehov senere. Derfor skal vi også kigge på, hvad det er for et udgiftspres, siger René Christensen.

Han erkender, at DF ligger tættere på S end regeringen om pensionsalderen.