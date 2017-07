DF: Utaknemmeligt at ungt asylpar rejser sag mod Støjberg

Det er respektløst og utaknemmeligt, at et ung, syrisk ægtepar vil lægge sag an mod de danske udlændingemyndigheder, fordi de blev adskilt og tvunget på hvert sit asylcenter.

- Det er en meget mærkelig måde at opføre sig på taget i betragtning, at vi har lyttet til og taget imod dem, givet dem mad, drikke og husly, siger Martin Henriksen.

Ægteparret vil søge om fri proces, hvor det offentlige betaler sagsomkostningerne. Hvis deres ansøgning går igennem, bliver der anlagt en sag mod ministeriet for såkaldt tort, der kan udløse en godtgørelse.

Sagsanlægget, som Politiken skriver om, udspringer af sagen om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige instruks om at tvangsadskille unge asylpar.

Det syriske ægtepar på henholdsvis 17 og 26 fik først efter en klage til Folketingets Ombudsmand lov til at blive genforenet efter fire måneder.

De burde desuden have været hørt inden adskillelsen.

Spørgsmål: Du siger, at der er blevet lyttet til deres sag, men problemet er jo netop, at de ikke er blevet partshørt, inden de blev adskilt. Så har man vel heller ikke lyttet?

- Jeg kender systemet godt nok til at vide, at når man indgiver en ansøgning om asyl, så bliver der i den grad lyttet til folk. Så er der måske et enkelt lille område, hvor tingene ikke er foregået efter bogen, og så vælger man at lægge sag an, siger Martin Henriksen.

- Jeg kan ikke løsrive mig fra tanken om, hvad der foregår inde i hovedet på det par og den pågældende advokat. Jeg håber, de har en meget dårlig smag i munden.

Martin Henriksen har en nøglerolle i sagen om adskillelsen af asylpar. Han er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget og har ledet de foreløbigt to samråd, som Støjberg har været i.

Samtidig er der uden Dansk Folkeparti ikke flertal for en kritik af ministeren, og Martin Henriksen mener ikke, at der er nogen grund til at kritisere ministeren for instruksen.

- Det er et spørgsmål om at lade mindretallet komme til orde. Det kan man vist roligt sige, at mindretallet er kommet. Og så skal man selvfølgelig også stå fast på sine egne principper, siger han.

- I den del, der handler om teknik og processer, har vi ikke været så hårde ved Inger Støjberg, men til gengæld har vi ikke lagt skjul på, at vi er stærkt utilfredse med, at ministerens omsorg for konventionerne er større end for de piger, det handler om.

Hvis det står til Dansk Folkeparti bør alle asylpar, hvor den ene er mindreårig, adskilles. Derfor mener Martin Henriksen ikke, at der er nogen grund til, at sagens skal afprøves ved en retssag.

- Hvis der kommer en retssag, og de vinder, så bekræfter det mig i, at vi har indrettet et system, som er fuldstændig håbløst. At vi kan blive til grin på den her måde, er jo det glade vanvid.