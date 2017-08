DF: Urealistisk at fjerne krav til sygehuse fra 2018

Finansordfører René Christensen undrer sig, efter at S-formand Mette Frederiksen har meldt sig klar til at droppe kravet allerede fra næste år.

Det overrasker Dansk Folkeparti, at Socialdemokratiet netop nu melder sig med et ønske om at sløjfe produktivitetskravet til sygehuse.

- Det undrer mig, at man kommer med udmeldingen nu, for aftalen for regionerne er jo lavet.

- Vi kan godt støtte forslaget. Problemet er bare, at det ikke kan lade sig gøre, for så skal vi bryde med hele aftalesystemet, siger han.

I juni indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2018. Her fremgår det, at produktivitetskravet på to procent fastholdes.

Dansk Folkeparti sætter pris på intentionerne bag socialdemokraternes forslag. Men det er urealistisk, mener René Christensen.

Ifølge ham skal partierne underkende den økonomiaftale, som allerede er indgået, hvis forslaget skal føres ud i livet.

- Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har anerkendt aftalesystemet, siger han.

Ifølge Danske Regioner kan det godt lade sig gøre at skrotte produktivitetskravet allerede for det kommende år. Det skal ske ved, at forslaget bliver skrevet ind i finansloven for 2018.

Regeringen kommer med sit finanslovsudspil torsdag i denne uge.

René Christensen fortæller, at Dansk Folkeparti vil arbejde for, at toprocentskravet bliver fjernet fra 2019 og erstattet af et andet styringsredskab.

- Vi forsøger i hvert fald at få det udfaset i de finanslovsforhandlinger her, men det bliver selvfølgelig først fra 2019, da aftalen for 2018 er indgået, siger han.