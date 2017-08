DF: Uansvarligt af regeringen at ansætte flygtninge

Siden IGU-ordningen for et år siden indførte særlige flygtningejob med lavere løn, har de 19 ministerier i alt ansat 65 flygtninge. Deres egen målsætning lød ellers på mellem 266 og 321.

Mens ministerierne kritiseres for at sende et dårligt signal til andre arbejdsgivere, mener Dansk Folkeparti, at de 65 flygtninge er 65 for mange. Regeringen spiller hasard med sikkerheden, lyder det:

- Det er meget uansvarligt, at regeringen lukker dem ind - bare for at kunne bryste sig af, at man er i gang med at integrere, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).