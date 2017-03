DF: USA skal ikke være verdens politibetjent

USA's præsident Donald Trump holdt en "stor" tale til Kongressen. Her bortmanede han enhver tvivl om, at USA ikke lever op til Natos musketér-ed om et fælles forsvar, som har vakt uro i europæiske natolande.

- Det gode er, at han siger, at USA ikke længere skal være verdens politibetjent. Det har vi været mange, der har ment.

- Vi vil gerne have, at USA engagerer sig. Men vi har en forståelse for, at USA først og fremmest har en forpligtelse over for USA, siger Søren Espersen.

Efter sin første tumultariske måned som USA's præsident har Donald Trump dæmpet sig og forsøger at samle Amerika. Det gælder også hans budskab til partnerne i forsvarsalliancen Nato, mener DF's udenrigsordfører.

- Jeg har glædet mig over dét, han har sagt om Nato. Vi er nødt til at gøre vores i den rige vestlige verden. Så USA ikke skal stå med hele regningen, siger Søren Espersen.

Spørgsmål: - Så usikkerheden om, at USA respekterer Natos musketér-ed er fejet væk?

- Ja. Den usikkerhed er nu fejet bort. Men der er sendt et utroligt skarpt signal til vestlige ledere: De må se at komme i gang, siger Søren Espersen.

- Snakken går overalt, også i Danmark, om hvor meget forsvarsbudgettet skal stige. Ikke om det skal stige.

Søren Espersen frygter ikke en ny våbenspiral med Rusland og Kina, når USA øger sit forsvarsbudget med ti procent. USA vil bare modernisere sine væbnede styrker ligesom sine broer, jernbaner og motorveje, mener han.

DF's udenrigsordfører tror ikke på økonomisk ubalance med massive skattelettelser.

- Jeg tror, at USA's store investeringer kommer i infrastrukturen, siger Søren Espersen.