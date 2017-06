DF: Straf for tiggeri skal være tre måneder og udvisning

Dansk Folkeparti ønsker, at straffen i lovforslaget skærpes fra 14 dages ubetinget fængsel til tre måneders ubetinget fængsel og udvisning.

Det gælder også i førstegangstilfælde, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Vi bliver nødt til at gå langt hårdere til værks. Det er uacceptabelt, at man tager til Danmark med det formål at tigge. De skal have en straf, så det virkelig kan mærkes, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti vil samtidig have undersøgt, om det kan lade sig gøre at indføre en automatisk udvisning af Danmark, hvis man bliver dømt for at tigge.

Den del er ikke med i regeringens forslag, der fokuserer på en skærpelse af straffen fra i dag syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel.

- Regeringens lovforslag vil formentlig gøre det nemmere at udvise, fordi man hæver straffen til 14 dages ubetinget fængsel. Men det er meget usikkert, hvor mange ekstra udvisninger man vil få med regeringens lovforslag.

- Vi vil gerne være sikre på, at man bliver udvist, siger Martin Henriksen.

I regeringens lovforslag bliver der sat ekstra penge af til fængselspladser, og det vil være nok til at betale for de ekstra fængselspladser, mener Martin Henriksen.

Spørgsmål: Risikerer I ikke at ramme danske hjemløse, der beder om nogle mønter i S-toget?

- I den perfekte verden ville vi indrette reglerne, så der var strengere straffe for udenlandske statsborgere end for danske hjemløse.

- Men det forhindrer internationale konventioner og EU-reglerne, som et flertal i Folketinget går op i, siger Martin Henriksen.

Han mener dog, at danske hjemløse i praksis vil slippe billigere end udenlandske tiggere.

- I den virkelige verden vil snusfornuftige politifolk foretage en vurdering af, hvor der er størst behov for at sætte ind.

- Lur mig, om ikke de mener, at der er størst behov for at sætte ind, hvor folk har en meget generende adfærd i forhold til folk i tog eller på Strøget i København, siger Martin Henriksen.