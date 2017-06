DF: Støjberg oversolgte instruks til Udlændingestyrelsen

En samlet opposition har de seneste dage kritiseret udlændingeminister Inger Støjberg (V) for at levere skiftende forklaringer i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene er under 18 år.

Og nu melder Dansk Folkepartis udlændingeordfører og formand for Udlændingeudvalget, Martin Henriksen, sig blandt kritikerne. Dog med en anden kritik end oppositionen.

Det skriver Information.

Henriksen mener, at Inger Støjberg "oversolgte" sin indsats i forhold til de mindreårige piger på asylcentrene.

Det sker, efter at ministeren ved torsdagens samråd sagde, at det aldrig var intentionen at undlade den individuelle sagsbehandling i hver enkelt sag. Det er et krav ifølge både dansk lov og den europæiske menneskerettighedskonvention.

Over for Folketinget og offentligheden havde ministeren givet udtryk for, at ingen par måtte forblive sammen. Men ifølge hendes forklaring ved samrådet var det altså ikke hensigten i realiteten.

- Ministeren har oversolgt sin politik på det her, og det mener jeg er kritisabelt, siger Martin Henriksen til Information.

- Sådan plejer det jo at være. Det prøver vi også en gang imellem at gøre opmærksom på: At ministeren taler for meget og strammer for lidt, tilføjer han.

På spørgsmålet om hvorvidt Martin Henriksen finder det acceptabelt, at ministeren har afgivet en usand beskrivelse af sin instruks til Folketinget, svarer ordføreren:

- Nej, det er et problem, at ministeren giver indtryk af, at hun vil eller gør noget, som ministeren så dybest set ikke går langt nok med. At der kan være forskel på, hvad der bliver meldt ud udadtil, og hvad der sker indadtil på Christiansborg. Der er ikke altid sammenhæng mellem ord og handling, siger Martin Henriksen til Information.