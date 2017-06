DF: Støjberg er den bedste udlændingeminister i VLAK

Sagen er ikke stor nok til en ministerstorm, mener DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Desuden er der måske også en anden god grund til, at DF holder hånden over Støjberg i sagen om den ulovlige instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller i landets asylcentre.

For selv om DF gerne kritiserer Støjberg, så er alternativerne til hende ikke at få øje på, lyder det fra Martin Henriksen.

- Nogle af ministerens problemer er blevet skabt ved, at hun oversælger sin politik. Handlingen kan ikke følge med politikken. Det er to verdener nogle gange, og det er problematisk.

- Men det er statsministeren, der udpeger sine ministre, og så kan vi vurdere, om de gør et tilfredsstillende arbejde.

- Inger Støjberg er nok bedre end så mange andre på den post. Vi synes, at der sker for lidt på udlændingeområdet, men vi kan ikke lige se, at en anden kan gøre det bedre hos de tre regeringspartier, siger DF'eren.

Dokumenter i sagen viser ifølge Politiken torsdag, at der i sagen foruden den ulovlige instruks er begået administrative fejl.

Udlændingemyndighederne foretog i flere tilfælde ikke fyldestgørende partshøringer af de enkelte par, inden de blev tvangsadskilt.

Ifølge dansk forvaltningsret skal parrene have mulighed for at udtale sig, inden man kan tvangsadskille dem. Men det skete først måneder efter, og først efter at Folketingets Ombudsmand var gået ind i sagen.

Det rokker ikke ved, at DF fortsat freder ministeren.

- Hvis en minister søger et fornuftigt samarbejde med DF, og vi har tillid til ministeren, så er det et godt udgangspunkt for samarbejdet, siger Martin Henriksen.

Torsdag i sidste uge var Støjberg i samråd i sagen. Det varede fem timer. Rød blok rystede på hovedet af Støjberg undervejs. Hun ændrede forklaring, mente de og har indkaldt Støjberg til et nyt samråd.