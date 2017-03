Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil have mere grænsekontrol, som i 2016 afviste godt 2900 udlændinge ved den dansk-tyske grænse.

DF: Skærp grænsekontrol med politikadetter

Han glæder sig over, at politiet sidste år afviste knap 3000 udlændinge med grænsekontrollen.

Politiet skal tjekke den dansk-tyske grænse endnu grundigere for illegale immigranter. Det kan være med nyuddannede politikadetter og medlemmer af hjemmeværnet.

- Det viser, at grænsekontrollen virker. Selv om den ikke er så omfattende, som vi gerne så. Vi skal have flere politifolk nede ved grænsen. Vi er ved at uddanne politikadetter, siger Martin Henriksen.

- Hjemmeværnet kan også hjælpe. Det skal være muligt at afvise asylansøgere ved grænsen. Med den begrundelse, at de kommer fra et sikkert land, nemlig Tyskland.

Langt de fleste afviste kommer fra Mellemøsten og Afrika. Det gælder især personer fra Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea og Somalia. De sendes retur, da de mangler visum og opholdstilladelse eller benytter falske pas og id-kort.

Martin Henriksen er enig med integrationsminister Inger Støjberg (V) i, at "Vi stopper de rigtige, der rejser uden id, og det viser mig, at vi har fået langt bedre styr på, hvem der rejser ind i Danmark".

Spørgsmål: - Lukker vi ikke landet med grænsekontrol?

- Jeg forstår slet ikke den retorik. Vi kan stadig samarbejde med andre lande, selv om vi har grænsekontrol. Det er ikke udtryk for mistillid til andre mennesker, mener Martin Henriksen.

Grænsekontrollen skal markere, hvor kongeriget Danmark begynder og slutter. Samtidig passer politiet bedre på landets borgere, mener DF's udlændingeordfører.

- Vi kan bekæmpe illegal indvandring, siger Martin Henriksen.

Spørgsmål: -Kontrollerer vi ikke bedre i baglandet?

- Den mest effektive kontrol finder sted på grænsen. Man kan altid have baglandspatruljer, mener han.