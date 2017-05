DF: Romaproblemer må ordnes før politikere kan holde ferie

Folketingets politikere bør udskyde deres sommerferie. Det skal ske, for at forslag, der skal dæmme op for uro med romaer i København, kan blive stemt hurtigt igennem.

Han reagerer, straks efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har foreslået at fordoble og skærpe straffen for det, regeringen kalder "utryghedsskabende tiggeri".

- Vi vil indstille til Folketingets formand, at Folketinget udskyder afslutningen på denne sæson, så vi tager os tid til at vedtage de lovforslag, der er på vej, så de kan træde i kraft så hurtigt som muligt i løbet af sommeren, siger Martin Henriksen.

Regeringen har bedt om mulighed for at fremsætte lovforslaget til førstebehandling på fredag.

Men hvis Folketinget derpå går på ferie som planlagt, vil det først blive behandlet færdig i forbindelse med førstebehandlingen af finanslovsforslaget i september.

DF-politikeren kalder forslaget om at fordoble straffen for utryghedsskabende tiggeri for "et skridt i den rigtige retning".

- I vores opfattelse vil det gøre det nemmere at udvise nogle af de her romaer. Det vil vi i hvert fald arbejde på.

- Det er noget af det, som vi kan diskutere, når vi får det i udvalget, når Folketinget forhåbentlig følger Dansk Folkepartis indstilling, siger Martin Henriksen.

Statsministerens forslag går ud på at hæve og skærpe straffen for "utryghedsskabende" tiggeri fra syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel.

Det er ikke sjældent, at Folketinget udskyder sin sommerferie. Den er tidligere blevet forlænget med flere uger.

Desuden er der en række forhandlinger, som politikerne skal igennem. Det gælder blandt andet en pensionsaftale, som regeringen har inviteret Dansk Folkeparti til forhandlinger om.