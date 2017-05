DF: Robotter skal hjælpe folk til at arbejde længere

Dansk Folkeparti vil lade nedslidte gå på pension, mens "raske og rørige får et lille kærligt skub" til at arbejde videre. Det kan være med robotter, skat eller opsat pension, så pensionen udsættes.

Det siger DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, i forbindelse med 3F's møde om pension med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i Cirkusbygningen i København mandag aften.

- Vi skal i gang med en vifte af ting. Vi skal både have virksomhederne til at efterspørge "det grå guld". Man skal bruge den robot-teknologi til at sikre, at man bliver på arbejdsmarkedet, siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:

- Så skal vi i Folketinget se, om vi kan lave incitamenter. Det kan være i skattestrukturen, i regler om opsat pension og om man stadig har en tilknytning til a-kasse-systemet efter den traditionelle folkepension.

Mette Frederiksen vil ikke kommentere, hvordan man kan anspore ældre til at arbejde længere. Hun vil fejre, at regeringen har opgivet at forhøje pensionsalderen.

- Vi har lønmodtagere på arbejdsmarkedet, som ikke kan blive ved med at arbejde. Det er først og fremmest en sejr for dem.

- Jeg tror, at vi vil tillade os at glæde os over i aften, at vi har bragt regeringen i mindretal. Det er en politisk sejr, og vi kommer til at holde en god fest, siger Frederiksen.

Regeringen har opgivet at forhøje folkepensionsalderen i 2025 fem år før aftalt.

Regeringen vil stadig øge arbejdsstyrken med 55.-60.000 personer. Den satser på et økonomisk råderum i 2025 med 80 milliarder kroner. Uden reformer er der i 2025 et økonomisk råderum på 35 milliarder kroner.

Såvel Mette Frederiksen som Kristian Thulesen Dahl står bag velfærdsaftalen. Her er det aftalt, at folkepensionsalderen stiger i takt med danskernes gennemsnitlige levetid.