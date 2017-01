DF: Regering har handlet pinagtigt i sag om politiskole

Den skulle ikke have krævet, at politiskolen partout skulle placeres i nyt byggeri i Herning.

Regeringen burde have lyttet mere til Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis krav om, at politiskolen i Vestdanmark skal placeres i gamle bygninger.

Det siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Han tilføjede mandag morgen regeringen et nederlag sammen med Socialdemokratiet ved at afvise at nybygge politiskolen.

- For os har det afgørende været, at vi hurtigt kan komme i gang med at uddanne politibetjente. Endemålet er, at vi kan se et mere synligt og stærkere politi. Det er det vigtige for os, siger Peter Kofod Poulsen.

- Skolen er vejen derhen, metoden. Derfor er skolen heller ikke slutmålet for os.

Spørgsmål: Hvordan ser Dansk Folkeparti sagen gå videre?

- Ved at vi hurtigt får en indstilling fra regeringen på den bedst egnede bygning. Når der kommer en indstilling på en eksisterende bygning, så følger vi naturligvis det, så vi hurtigt kan komme i gang.

Såvel rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg som Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, har støttet en placering af politiskolen i Herning. Det anfægter Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, ikke.

- Det betyder noget for os, at vi får uddannet politibetjente. Det er altså formålet: At vi får politibetjente, der kan bruges i hele Danmark. Nummer ét er ikke byggeri, siger Trine Bramsen.

- Vi er ikke sat i verden for at bygge nogen nye skoler. Det er for at sørge for, at der er tryghed på gaderne i hele Danmark.

Socialdemokratiet støtter regeringens anbefaling af, hvor politiskolen skal placeres i eksisterende bygninger, når det sker ud fra en politifaglig vurdering, fastslår Trine Bramsen.

- Regeringen skal indstille fra en politifaglig vurdering. Det er vi helt trygge ved, siger hun.