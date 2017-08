DF: Papes autocamper på Nørrebro er en nødløsning

De mobile politistationer er en ren nødløsning, lyder det fra retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen.

- Man er i hvert fald naiv, hvis man forestiller sig, at Søren Papes autocamper på Nørrebro kommer til at dæmme op for alle de her problemer, siger Peter Kofod Poulsen.

Kritikken kommer, efter tillidsmænd i Københavns Politi til Jyllands-Posten søndag udtaler, at Pape overhører politifaglige vurderinger i forhold til bandekonflikten ved at sætte ind med mobile politistationer på Nørrebro.

Mobile politistationer er autocampere bemandet med seks betjente, og de flytter fra sted til sted på Nørrebro.

I stedet for mobile politistationer burde der investeres mere i nærpolitistationer, mener retsordføreren.

- Desværre har der været store besparelser på det lokalt baserede nære politi, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, at man fra politiledelsen i både Københavns Politi og Rigspolitiet, men sandelig også fra politisk hold, skulle gøre sig større anstrengelser for at lytte til de menige betjente, siger retsordføreren.

Retsordføreren udtrykker dog forståelse for, at politiet prøver nye ting af, blandt andet for at øge synligheden.

Kritikken fra de to tillidsmænd, som udtaler sig til Jyllands-Posten, er blandt andet, at politiet bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at bevogte de mobile politistationer.

Det har endnu ikke været muligt for Ritzau at få et svar på kritikken fra justitsminister Søren Pape Poulsen. Men i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, henviser han til politiets tryghedsstrategi.

- Når vi har en så alvorlig bandekonflikt, er det klart, at jeg løbende drøfter situationen med politiet for at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan. Og her lytter jeg og politiet også til borgernes behov og ønsker, står der i svaret.

Den mobile politistation blev indsat efter et møde 9. august mellem justitsministeren, retsordførerne fra Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet samt rigspolitichefen og repræsentanter fra Københavns Politi.

Flere oppositionspolitikere har udtalt sig kritisk om den mobile politistation til Jyllands-Posten.