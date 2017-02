DF: Ole Birk er ikke kompetent nok som transportminister

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, beskylder direkte ministeren for ikke at være kompetent nok til at styre transportpolitikken, skriver DR.

- Set fra min stol kom Ole Birk ufatteligt skævt ind i jobbet som minister. Han kom med en arrogance og en attitude om, at "nu skal min politik bare igennem", siger Kim Christiansen til DR.

DF-ordføreren kan "godt fornemme, at det er et område, som ministeren ikke har beskæftiget sig med".

Han opfordrer derfor Ole Birk Olesen til at gøre, som han selv gjorde for ti år siden, da han blev transportordfører for DF: at sætte sig på sit kontor i en hel uge og læse op på alle forlig på området.

- For han virker indimellem for dårligt forberedt, siger Kim Christiansen til DR.

Samtidig påpeger andre ordførere - herunder også fra regeringspartierne - at Ole Birk Olesen givetvis er kommet noget skidt fra start, men at han "er ved at komme efter det", skriver DR.

Flere ordførere, der ikke vil stå frem med navn, tegner et billede af en minister, der mildest talt ikke er populær. Ministeren rager uklar med ordførere både til højre og venstre, lyder det.

Uenighederne mellem Kim Christiansen og Ole Birk Olesen kom til udtryk for rullende kameraer, da de tidligere på måneden fremlagde den nye taxilov på et fælles pressemøde.

En åbning for kørselstjenesten Uber på det danske marked, sagde Ole Birk Olesen. Kim Christiansen stod lige ved siden af ministeren og rystede på hovedet, hvorefter han kaldte taxiloven for "dødsstødet for Uber".

Ole Birk Olesen har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail til DR skriver han, at han har stor respekt for Kim Christiansens lange erfaring som transportordfører, men at der skal være plads til politisk uenighed.