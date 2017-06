DF: Nye oplysninger om Europol udstiller ja-partiers trusler

Et nej ville betyde, at vi mistede stemmeretten i Europols bestyrelse - og dermed også indflydelse på politisamarbejdets beslutninger, lød det.

Men nu viser et nyt folketingssvar, at der de seneste fem år slet ikke har været afstemninger i Europol-bestyrelsen.

Det udstiller ifølge Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, at ja-partiernes argument var "fuldstændig overdrevet".

- Det blev fremført som en katastrofe, hvis ikke vi ville kunne stemme om Europols beslutninger. Men nu viser det sig - efter vi har spurgt ind til det - at der slet ikke har været nogen afstemninger de seneste fem år.

- Vi sidder fortsat med om bordet. Vi har ikke stemmeret. Men når der ikke stemmes, er det jo også underordnet. Danmark kan fortsat fuldt ud deltage i diskussionerne.

I folketingssvaret skriver Justitsministeriet, at man via Rigspolitiet har anmodet Europol om oplysninger.

- Europol har i den anledning oplyst, at bestyrelsen for Europol normalt træffer konsensusbeslutninger, og at der ikke i de seneste fem år har været eksempler på beslutninger, der er truffet ved en formel flertalsafstemning.

Sagen bidrager i Peter Skaarups optik til billedet af, at ja-partierne forsøger at true mere EU igennem.

- Det er den samme historie hver gang: EU-partierne kommer med den ene bandbulle efter den anden for at overbevise om, at verden går under, hvis ikke vi stemmer ja. Og så viser virkeligheden sig at være anderledes.

DF-gruppeformanden drager parallel til et samråd, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er indkaldt til torsdag eftermiddag.

Her skal ministeren svare på et andet Europol-spørgsmål: Hvordan påstanden om, at den enkelte betjent i nær fremtid vil kunne få direkte søgeadgang til Europols databaser, er opstået.

Pape skal også redegøre for, "hvorvidt regeringen har haft et ansvar for, at denne påstand er blevet brugt til at underminere værdien og holdbarheden" af den netop indgåede aftale om fortsat dansk medlemskab af Europol.