DF: Minister må vurdere om udredningsgaranti i psykiatrien fungerer

Forholdene på psykiatriske afdelinger skal forandres, hvis læger på grund af tidspres stiller en diagnose for børn og unge uden at se patienterne. Så må sundhedsminister Sophie Løhde (V) vurdere, om den nuværende udredningsgaranti på en måned fungerer tilfredsstillende.

Det siger Dansk Folkepartis psykiatriordfører, Liselott Blixt.

Psykiatrifonden mener, at garantien presser børne- og ungdomspsykiatrien, fordi psykisk syge, som reglerne er nu, har krav på at få stillet en diagnose inden for en måned.

I onsdagens Information advarer 50 læger og psykologer om, at tempoet i psykiatrien - herunder udredningsgarantien - forringer hjælpen til psykisk syge børn.

- Jeg hører, at læger stiller en diagnose ud fra et skøn. Fra nogle ting, de har fået at vide men uden at se barnet. Det er ikke tilfredsstillende. Det bliver vi nødt til at lave om, siger Liselott Blixt.

- Vi bliver nødt til at se på det, hvis der er en forhindring med 30 dages udredning. Så vi får det afviklet på en ordentlig måde.

Liselott Blixt undrer sig over, hvor de ekstra penge til børne- og ungdomspsykiatrien er blevet af.

- Jeg er sikker på, at der mangler ressourcer. Vi mangler psykiatere. Vi skal se, hvordan vi får flere i psykiatrien, som kan diagnosticere og behandle de unge. Men vi må se på, hvor de penge er blevet af, som er sat af til børne- og ungdomspsykiatrien, siger hun.

De seneste 10-15 år er der kommet mange nye psykiatriske diagnoser som adhd, DAMP og Aspergers. Enten er psykiaterne dygtigere til at diagnosticere psykiske sygdomme. Eller også har vi sværere ved at tackle afvigelser, mener Liselott Blixt.

- Det må vi have en dialog om. Det er vigtigt at sige, at fordi man er lidt mere frisk end andre og laver lidt mere ballade, så er der ikke ensbetydende med, at man har en diagnose, siger Liselott Blixt.