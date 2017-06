DF: Minister går ikke langt nok mod udenlandske hjemløse

Det er ikke nok, når justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fra 1. juli vil lade politiet bruge et skærpet zoneforbud mod udenlandske hjemløse, som lever i "utryghedsskabende teltlejre". De skal kunne udvises.

Det mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, om ministerens forslag.

- Hvis vi for alvor skal løse problemerne med udenlandske hjemløse og romaer, så bliver vi nødt til at gå imod konventionerne og EU-Kommissionen. Ellers kan vi kun komme med nogle lappeløsninger, siger Martin Henriksen.

De Konservatives leder fremsatte forslaget i sin tale ved Folkemødet i Alliance på Bornholm.

Første gang vil zoneforbuddet mod en person være på 400 meter fra det område, hvor der har været en lejr. Anden gang på 800 meter.

Men justitsministeren vil i næste folketingssamling foreslå, at politiet kan forvise personer fra en hel kommune.

Nogle udenlandske hjemløse tjener penge ved at samle flasker, tigge og begå kriminalitet i København. Det har ført til et stadig flere politianmeldelser fra indbyggere, der har følt sig utrygge. Det skal lovforslaget ændre, mener ministeren.

Justitsministerens udspil kommer få dage efter, at et flertal i Folketinget bestående af regeringen samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti onsdag skærpede straffen for tiggeri.

Dansk Folkeparti foreslog forgæves at skærpe straffen for tiggeri endnu mere. Desuden vil DF udvise alle udenlandske hjemløse, der er dømt for tiggeri, påpeger Martin Henriksen.

Tidligere udløste tiggeri først en advarsel og ved gentagne tilfælde syv dages betinget fængsel for at bede fremmede om penge.

Efter lovændringen får tiggere to ugers ubetinget fængsel, hvis tiggeriet er foregået på bestemte steder. Det er i gågader, ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler.