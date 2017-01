DF: Menneskerettighedsdomstol er blevet en stat i staten

- Menneskerettighedsdomstolen har udvidet sin egen kompetence. Den er en stat i staten. Det skal vi have gjort op med, og det haster, siger Peter Skaarup.

- Vi vil gå så langt, vi kan med udvisning af udlændinge, der begår grov kriminalitet.

Han har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om domstolen i Folketingets retsudvalg.

Regeringen vil rejse sagen om domstolen, mens Danmark i år er formand for Europarådet.

Flere førende jurister mener, at Menneskerettighedsdomstolen tager for meget magt fra parlamenterne i udlændingepolitik.

Europarådets medlemsstater har bedt domstolen begrænse sig. Det skete med erklæringerne i 2010 fra Interlaken, i 2011 fra Izmir og i 2012 fra Brighton.

Domstolen er "ikke en appelret for immigration eller en domstol i fjerde instans" hed det i erklæringen fra Brighton.

I Jyllands-Posten kritiseres domstolen af juraprofessorerne Gorm Toftegaard Nielsen og Mads Bryde Andersen, direktør Jacob Mchangama fra tænketanken Justitia og lektor i folkeret Anders Henriksen for at tiltage sig for meget magt.

Peter Skaarup mener, at regeringen enten bør køre en prøvesag eller afvise domstolens retspraksis.

- Det er vigtigt, at regeringen tager livtag med Menneskerettighedsdomstolen. Vi kan enten køre prøvesager og se bort fra domstolen. Eller stække dens magt, siger Peter Skaarup.

- Og at vi får fortalt i Europarådet, at det ikke kan blive ved at gå. Der er muligheder for den danske regering. Vores opfordring er, at der nu sker handling.