DF: Kronprinsen har overrasket positivt som IOC-medlem

Det var med en god portion skepsis, at Dansk Folkepartis Søren Espersen for otte år siden så kronprins Frederik blive optaget som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Men det har kronprinsen gjort, mener Espersen.

Fredag var der debat i Folketinget om kronprinsens rolle i IOC, efter at han sidste år gik imod den danske regerings linje om udelukkelse af Rusland fra legene i Rio.

Espersen kalder godt nok den sag for "mudret". Men han mener ellers ikke, at der er en finger at sætte på kronprinsens ageren i IOC.

- Det er gået forrygende godt. Han har klaret det forbilledligt. Men der var naturligvis denne lidt mudrede situation om Rusland.

- Vi ved ikke, hvad der blev givet besked om fra regeringen til kronprinsen. Men det er for lidt til at sige, at der er et problem med kronprinsen som medlem af IOC.

- Vi skal huske på, at kronprinsen ikke tager til IOC-møder med et mandat, som hvis en minister skulle til et EU-møde, siger Espersen.