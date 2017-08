DF: Klogt at regeringen dropper at lette topskatten

- Det er under en uge siden, at vi selv opfordrede regeringen til at droppe denne snak om topskat.

Sådan siger DF's skatteordfører, Dennis Flydtkjær, som med glæde har modtaget søndagens nyhed om, at regeringen afviser at lette topskatten.

- Det er selvfølgelig positivt, at regeringen har indset, at man ikke kommer igennem med topskattelettelser, så vi i stedet kan bruge krudtet på at diskutere ting, som vi i højere grad kan blive enige om, siger han.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger søndag til DR Nyheder, at et forslag om at lette topskatten ikke kommer til at indgå i regeringens kommende skatteudspil.

Dennis Flydtkjær ser nu frem til at snakke om andet end topskat ved efterårets forhandlinger.

- Vi er villige til at diskutere alt, men jeg tror godt, at danskerne kunne se, at det var fjollet, at dansk politik i efteråret stod i stampe, fordi der blev diskuteret topskat.

- Det er klogt, at man nu vil diskutere nogle af de ting, som vi godt kan blive enige om. Det kan være bundskatten eller licensen, som måske skal finansieres over finansloven, siger han.