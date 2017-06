DF: Ingen statsborgerskaber uden nye stramninger af loven

Dansk Folkeparti har fredag stemt imod at tildele 2139 personer dansk statsborgerskab - selv om alle 2139 lever op til krav, som partiet selv har været med til at vedtage.

Men DF vil ikke stemme for flere love om indfødsret, før kriterierne er strammet gevaldigt op, siger indfødsretsordfører Christian Langballe.

- Før vi får indfriet vores forventninger, kan vi ikke stemme ja.

Partiet fremsatte tidligere i år et forslag om at indføre et loft over, hvor mange danske pas, Folketinget årligt kan udstede. Det loft skal lyde på 1000.

- Vi forventer, at vi får det loft - eller noget, der svarer til det. Hvis ministeren kan finde på noget andet med den samme effekt, så er det sådan set fint for os, siger Christian Langballe.

- Hvis regeringen kan finde på noget, der svarer til loftet, vil det være fint for os. Men så skal den jo også bare i gang med at foreslå det.

Både regeringen og andre partier har afvist forslaget om at indføre et loft. Men der er flertal for at stramme kriterierne for at opnå statsborgerskab, og udlændingeminister Inger Støjberg (V) indkalder snart til forhandlinger.

Men det vakte ikke ligefrem begejstring hos regeringspartierne, da støttepartiet valgte at opsige indfødsretsaftalen fra Folketingets talerstol.

Adspurgt hvordan DF kan retfærdiggøre at stemme imod statsborgerskab til personer, som lever op til regler, som partiet selv har været med til at vedtage, svarer Christian Langballe:

- Det kan vi, fordi vi for nogle måneder siden havde et forslag om at lave et loft på 1000 personer. Vi bebudede på det tidspunkt, at hvis vi ikke fik det forslag igennem, så ville vi stemme nej til lov om indfødsret.

Spørgsmål: Men de her folk levede jo op til kravene og tog testen lang tid før, I fremsatte jeres forslag?

- Jo, men vores holdning har hele tiden været, at der er for mange, der får statsborgerskab. Vi stemte så i 2016 - af respekt for en aftale, vi indgik med regeringen - ja til to love om indfødsret.

Trods modstanden fra DF fik de 2139 personer fredag tildelt statsborgerskab, da alle andre partier stemte for.