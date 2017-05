DF: Indvandrerelever har brug for håndfast disciplin

Den bløde danske pædagogisk preller af på elever med mellemøstlig baggrund. De har brug for gammeldags disciplin. Og forældre, hvis børn ikke taler ordentligt dansk ved skolestart, må selv betale for ekstra undervisning.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti, efter at en ny Pisa-undersøgelse viser, at elever med indvandrerbaggrund halter cirka halvandet år bagefter i læsning, matematik og naturfag i forhold til eleverne med dansk baggrund.

Undersøgelsen, der er omtalt i såvel Berlingske som Jyllands-Posten, får udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at lægge op til en diskussion om, om der skal indføres kvoter for at stoppe ghettoskoler.

Men det er "en desperat løsning fra en desperat minister", mener DF's undervisningsordfører Alex Ahrendtsen.

- Hun ved ikke, hvad hun taler om. Det har man prøvet siden 80'erne i andre lande. Og det har ikke virket. Man tror, at skolen kan løse disse problemer. Det kan den ikke, siger Alex Ahrendtsen.

DF mener, at der bør indføres en test af, om børn har det niveau i dansk, der kan forventes, når man starter i folkeskolen.

- Har man ikke det, kan man ikke begynde i folkeskolen. Så skal man have danskundervisning, indtil man kan starte. Og den undervisning skal forældrene betale.

- For de elever, der allerede går i skolen, skal man sørge for en langt mere håndfast undervisning. Mange af disse elever kommer fra mellemøstlige områder. Og de har svært ved at forstå de lidt bløde pædagogiske signaler.

Spørgsmål: Hvad mener du med håndfast? Hvad er det lærerne skal gøre?

- De skal være myndighedspersoner i langt højere grad. Det er disciplin. Det er gammeldags lærer-elev-autoritet, siger Alex Ahrendtsen.

Konkret forestiller DF sig, at forældrene til de børn, der ikke er gode nok til dansk, når de skal starte i skole, bliver trukket i sociale ydelse eller over skatten, så de på den måde tvinges til at betale for danskundervisning.

- Det er det eneste, der kan få dem til at vågne op. Lige nu kan de bare gøre, som det passer dem. De kan modarbejde integrationen. Og de kan lade være med at bakke deres børn op, siger Ahrendtsen.