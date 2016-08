DF: Hjort skaber utryghed for pensionisterne

Dansk Folkeparti undrer sig over, at finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) har sat besparelser på pensionisternes boligydelse på finanslovsforslaget for 2017. Og partiet regner ikke med, at besparelserne bliver til noget.

Forslaget om at skære i boligydelsen var også en del af finansloven for 2016, men det blev pillet ud i 11. time, fordi det viste sig at ramme pensionisterne hårdere, end politikerne havde troet.