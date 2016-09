DF: Hjort bør lave bred aftale med V, S og DF

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl før forhandlinger om finanslov og helhedsplan. Liberal Alliance vil vælte regeringen, hvis topskatten ikke lempes fem procentpoint for alle skatteydere.

- Sandsynligheden for at nå i mål med en eller anden helhedsplan fortoner sig allerede fra starten. Med Liberal Alliances meldinger om topskat har de fleste fanget, at det ser særdeles svært ud, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han opfordrer "utvetydigt" Socialdemokraterne til at søge et forlig. I stedet for en "usympatisk" aftale med lavere topskat til de allerrigeste bør en bred aftale blandt andet omfatte en stram udlændingepolitik, boligskat og energiafgifter som PSO, mener han.

- Her kunne det arbejdende folkestyre godt træde lidt i i karakter, siger DF's formand.

Han vi ikke love at forlænge boligskattestoppet, som udløber i 2020. DF vil beskatte gevinsten, når boligen sælges, forklarer Kristian Thulesen Dahl.

- Ejendomsvurderingssystemet har spillet fallit. Der skal et nyt til. Så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi laver et nyt, retfærdigt system til boligbeskatning. Nøglen til det er, at vi betaler en større del af beskatningen, når man sælger sit hus, siger han.

DF afviser ligesom Socialdemokraterne, at danskerne fra 2025 skal gå et halvt år senere på pension end aftalt i 2006 og 2011.

- Man skal være meget varsom med, hvor ofte man kommer tilbage og siger til befolkningen: Det, vi sagde, kan I ikke regne med, siger Kristian Thulesen Dahl.