DF: Godt at regeringen har forladt den brændende platform

- Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at regeringen trods alt har flyttet sig væk fra den brændende platform og snak om store reformer.

- Og så hæfter jeg mig også ved, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl siger, at en af mulighederne er at få opkvalificeret nogle af de ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet.

- Det hilser vi meget velkommen, siger DF-ordføreren.

Regeringen lægger op til en øget vækst på 80 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 60.000 personer. Det er et meget højt ambitionsniveau, mener René Christensen.

- Og det kan da undre, at man kan fastholde det på 60.000, når man har taget delen om højere pensionsalder ud. Men nu må vi se, hvor vi ender henne.

Regeringen lægger i 2025-planen op til skattelettelser. Hvor store og for hvem får vi først svar på, når regeringen til efteråret fremlægger et egentligt skatteudspil.

René Christensen kan ikke efter tirsdagens fremlæggelse af de økonomiske planer afgøre, om der vil være råd til skattelettelser.

- Det er lidt et katalog over, hvor vi står i dag. Der er ikke rigtig nogen værktøjer med i planen. Det er et statusnotat for, hvor dansk økonomi står.

DF går ikke ind for, at danskerne skal betale så høj skat som muligt, understreger René Christensen.

- Og hvis der er råd til skattelettelser, så vil vi også meget gerne kigge på det. Men vi ønsker ikke at lette topskatten.

Spørgsmål: Er det en fuldstændig kategorisk afvisning af topskattelettelser i enhver form - altså hverken ved at sænke satsen eller ved at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat?

- Nu har vi jo aldrig ultimative krav med til nogen forhandlinger.

Spørgsmål: I afviste da netop ultimativt det ultimative krav om topskattelettelser på fem procentpoint, som Liberal Alliance fremsatte, sidst vi snakkede 2025-plan?

- Jamen, altså - vi har ikke ultimative krav. Men det er bestemt ikke vores politik at give topskattelettelser.