DF: Flygtninge skal vente seks år på familiesammenføring

Østre Landsret finder ikke, at menneskerettighederne overtrædes ved at skulle vente tre år på familiesammenføring.

Dommen faldt i en sag, hvor en syrisk læge har udfordret treårsreglen om familiesammenføring i Danmark.

- Det er en god dom fra Østre Landsret, fordi den godkender en stramning, der har været en del blæst omkring.

- Nu håber vi, at der er et flertal for at stramme yderligere op på den regel, siger DF's udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen.

Den syriske læge Mosalam Albaroudi kom til Danmark i sommeren 2015 i en lastbil fra Grækenland. Han vil genforenes med sin hustru, der befinder sig i Damaskus i Syrien.

Sagen rækker videre end Albaroudis ret til at blive familiesammenført. I realiteten er det den omdiskuterede treårsregel, der er til bedømmelse i landsretten.

Flygtninge, der alene har ret til midlertidig beskyttelse, skal vente tre år, før de har ret til at få deres familie til Danmark.

DF vil have ordningen udvidet til at gælde alle flygtninge - uanset status - i Danmark.

- Så vil Danmark fremstå som et land, hvor det ikke er specielt attraktivt at rejse til. Man må antage, at det også vil være med til at få asyltilstrømningen yderligere ned, siger Martin Henriksen.

Han mener ikke, at det vil være drastisk for familier at være væk fra hinanden i seks år eller mere.

- Vi mener, at der skal være et asylstop, så sammenlignet med det, er det her ikke drastisk.

- Seks år er lang tid, men så kan man vælge at søge asyl i et andet land. Det behøver ikke være i Danmark, og man kunne også blive hos sin familie i første omgang og ikke rejse væk. Det er deres valg, ikke vores.

- Asyltilstrømningen skal ned, og nu har vi et godkendt håndtag, som vi kan skrue yderligere på, siger DF'eren.

Albaroudis krav lød på, at afslaget på familiesammenføring skulle underkendes. Samtidig krævede han en godtgørelse på 35.000 kroner.

Institut for Menneskerettigheder er kritiske over for treårsreglen.