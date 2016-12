Send til din ven. X Artiklen: DF: Fjern krav om lægeerklæring til ældre bilister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF: Fjern krav om lægeerklæring til ældre bilister

Folk over 75 år skal ikke have en lægeerklæring for at beholde kørekortet, mener Dansk Folkeparti.

Danmark - 28. december 2016 kl. 08:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke nødvendigt, at folk over 75 år skal en tur omkring lægen for at fortsætte med at køre bil. Sådan lyder det fra fra René Christensen, der er finansordfører for Dansk Folkeparti. - 75-årige i dag er friske folk, som godt kan fortsætte med at køre bil. Derfor mener vi, at man helt skal fjerne den her grænse for, hvornår man skal til læge, siger han til DR.

Udmeldingen kommer, efter at partierne i blå blok i finansloven 2017 er blevet enige om at hæve aldersgrænsen fra de nuværende 75 år. Det er endnu ikke besluttet, hvor højt barren skal sættes, og nu vil Dansk Folkeparti altså have den helt væk. Også Ældre Sagen mener ifølge DR, at reglerne ikke bør fastsættes ud fra alder. I stedet skal lovgivningen fokusere på sygdomme og lidelser, der kan skabe en risiko i trafikken. Dansk Folkepartis forslag går ud på, at de ældre og deres pårørende i samarbejde med de praktiserende læger selv skal bedømme, om der kan være et problem. I dag er alle 75-årige nødt til at tage forbi lægen og betale for en lægeerklæring for at få fornyet kørekortet. Alle partierne i blå blok skal ifølge Réne Christensen mødes i det nye år for at diskutere, hvor grænsen skal sættes, eller om den helt skal væk. Regeringspartiet De Konservative afviser over for DR, at de vil være med til fuldstændig at afskaffe aldersgrænsen. I lande som Sverige og Tyskland har man ingen aldersgrænse. Her er erfaringen, at der ikke er problemer med de ældre bilister ifølge forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Desuden viser tal fra Danmarks Statistik, at ældre over 65 år ikke er højere repræsenteret en andre aldersgrupper i antallet af personskader i trafikken i 2015.