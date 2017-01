DF: Fire hjemsendte somaliere er et uforskammet lavt antal

- Når man lægger op til, at fire skal have inddraget deres opholdstilladelse, så er det jo et uforskammet lavt antal, siger han.

Det imponerer ikke Dansk Folkeparti, at fire somaliere nu sendes hjem, efter at udlændingemyndighederne har inddraget deres opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen er i gang med at gennemgå en bunke med i alt 800 sager om somaliere i Danmark.

Det skyldes en lovændring fra 2015, der åbner en mulighed for, at flygtninge kan sendes hjem, hvis der er sket en forbedring af tilstanden i deres hjemland - eller dele af det.

Derfor bør somaliere sendes hjem, mener Dansk Folkeparti, der også åbner for hjemsendelse af irakere og syrere.

- Danmark kan ikke vente på, at der kommer fred i Somalia, Syrien eller Irak, før vi begynder at sende folk hjem. For så kommer de aldrig hjem. Jeg stiller mig uforstående overfor, at der ikke sendes flere hjem, siger Martin Henriksen.

- Jeg synes, det er svært for ministeren at stå på mål for dette her, når vi rent faktisk har afsat et større beløb på finansloven, til at man gennemgår de her sager, siger han.

Der er afsat seks millioner kroner på finansloven.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, og flere eksperter kritiserer Danmark for at sende somaliere tilbage. De risikerer fortsat deres liv ved at vende retur, lyder det.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger, at hun er "opmærksom på kritikken fra UNHCR"

- Men at en person på et tidspunkt har fået prædikatet flygtning, er efter regeringens mening absolut ikke det samme, som at man for tid og evighed skal være i Danmark, skriver hun i en mail til Politiken.

Ikke alle 800 sager er endnu gennemgået af myndighederne, og derfor vil antallet af hjemsendelser formentlig vokse.