DF: Færre penge til flygtninge i Danmark skal gå til nærområder

DF-formand Kristian Thulesen Dahl slår på tromme for, at Danmark bruger færre penge på udgifter til indvandrere og flygtninge og i stedet sender dem til nærområderne.

Det siger han lørdag i sin partiledertale på Folkemødet på Bornholm.

- Det at spare på udgifterne på indvandring herhjemme giver os mulighed for at øge velfærden for danskerne og sende flere penge ud i verden til dem, der virkelig har behov, siger han.

Han henviser til, at Finansministeriet for nylig opgjorde, at den samlede nettoudgift for flygtninge i Danmark er 33 milliarder kroner årligt.

Det skyldes i stor grad, at mere end 80 procent er under 25 år og dermed er i en gruppe, som ikke betaler skat.

Det er eksempelvis sygehussektoren, ældreservicen og dansk politi, som går glip af de mange penge, mener Kristian Thulesen Dahl.

- Der er en værdimæssig grund til, at vi skal sikre det her. Vi skal sikre et Danmark, vi holder af.

- Det er et land, vi har fået overleveret fra tidligere generationer, som har bygget det op til os, og vi er forpligtet til at give det videre til de næste generationer, siger han.

På grund af de lavere asyltal besluttede regeringen og Dansk Folkeparti for nylig at tilbageføre 1,8 milliarder kroner fra flygtningemodtagelse til udviklingsbistand.

Pengene skal komme nogle af verdens fattigste og mest udsatte mennesker til gode.

- Samtidig hjælper vi også flere i nød, vi har lige aftalt med regeringen at sende 1,7 milliarder mere ned til de nærområder til den krisehjælp, der er der, hvor de fleste flygtninge og migranter befinder sig, siger han.

I sin tale revser han også andre politikere samt medierne og beder dem om i højere grad at respektere provinsen.

- Jeg tror, at det mindre samfund fordrer, at vi er tættere på hinanden.

- Vi lever i Danmark, der er et land, som har ret korte afstande, selv om det handler om Bornholm, Fanø og Samsø, siger han og argumenterer for, at udflytning af statslige arbejdspladser er en god idé.