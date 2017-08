DF: Drop snak om topskat men sænk licens og registreringsafgift

Det skal være billigere at være dansker, lyder et af Venstres valgslogans. Og det kan lade sig gøre, hvis regeringen lader være med at fokusere entydigt på topskatten og i stedet forhandler om ting, som partierne kan blive enige om.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, på partiets sommergruppemøde i Sorø.

- Vi så sidste efterår et tumultarisk forløb, siger Thulesen Dahl med hensyn til diskussionen om topskat.

Han opfordrer regeringen til i stedet at se på to andre områder, hvor det er muligt at lade danskerne beholde flere af deres penge:

- Afskaffelse af licensen står meget højt på Dansk Folkepartis ønskeliste.

Partiet har foreslået at skære 25 procent af DR's 3,7 milliarder kroner store budget og i stedet finde pengene på finansloven.

DF-formanden forventer, at Socialdemokratiet vil være interesseret i at diskutere at få licens over skatten, så de bredeste skuldre bærer det tungeste læs.

I dag skal alle betale den samme licens på 2500 kroner årligt.

Dansk Folkeparti ønsker også at se på registreringsafgiften, som ellers har været Liberal Alliances mærkesag ved de seneste to finanslove.

Ifølge Thulesen Dahl har Liberal Alliance fået presset "lapper" på registreringsafgiften igennem i de seneste finanslove. Nu er der grund til at gå et skridt videre:

- Normalt skal det gå stærkt, når man åbner diskussion om bilafgifter, fordi det kan påvirke køb og salg af biler. Vi bringer det op nu, fordi det har været oppe de seneste to år i forbindelse med finansloven.

- Hvis vi igen skal tale om bilafgifter, så er det den store omlægning, vi skal tage fat på. FDM og bilbranchen ønsker det. Vi skal have en afgiftsstruktur, som er baseret på bilens tekniske egenskaber.

- Det vil også belønne de mest miljøvenlige biler, siger Thulesen Dahl, der gerne ser reformen gennemført sammen med finansloven i efteråret.

Når det gælder topskat, ønsker DF formanden ikke at gå ind i en diskussion om, hvornår man skal betale topskat. Eller på anden måde lette skatten for de højeste indtægter:

- Vi ønsker ikke at lette skatten for de højeste indkomster. Vi vil gerne have Venstre tilbage til det, de sagde i valgkampen, nemlig at man ville lette skatten for de laveste indkomster.

- Topskatten er kommet ind senere, og i de seneste ti år er det dem, der tjener mest, der har fået skattelettelser. Nu må det være andre, der står for tur, mener Thulesen Dahl.