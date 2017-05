DF: Det er godt at Højesteret afgør annoncesag

Med overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed" viste Dansk Folkepartis annonce 685 personer, som havde fået dansk statsborgerskab.

Gruppen rummede én person, som ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) kunne være til fare for rigets sikkerhed. Annoncen blev bragt i Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten.

Dansk Folkeparti ville problematisere, at en person, som PET advarede imod, kunne blive dansk statsborger, forklarer Søren Espersen.

- Vi ville rejse en principiel sag: Hvorfor skulle Danmark give statsborgerskab til én, som PET vurderede kunne være farlig for rigets sikkerhed? Det var den principielle debat, vi havde i annoncen, siger han.

Søren Espersen kritiserer, at partiet ikke måtte rejse en "nødvendig debat" om statsløse-konventionen.

- Den betyder, at vi skal acceptere stor set alle mulige, siger næstformanden.

Københavns Byret idømte DF en bøde for at krænke 15 ansøgeres ære.

Byretten fandt, at Dansk Folkeparti havde beskyldt hver af 15 sagsøgere for at være til fare for Danmarks sikkerhed og for at være potentielle terrorister.

Ud over ti dagbøder à 1000 kroner til DF, skulle partiet betale 10.000 kroner til hver af sagsøgerne.

DF ankede til Østre Landsret, som stadfæstede dommen.

- Jeg kan ikke sætte mig ind i folks krænkelses-niveau. Jeg kan ikke vide, hvor meget det betyder for dem, siger Søren Espersen om dommen.