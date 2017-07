DF: Danmark bør forbyde burka og niqab efter dom

- Vi fremsætter et forslag, som rettes til justitsministeren. Det er en opgave for politiet. De skal sørge for, at folk får en bøde, eller skal i fængsel, hvis de mod lovgivningen bærer en burka eller niqab, siger Martin Henriksen.

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse siger, at Belgiens forbud mod niqab tjener den sociale sammenhængskraft -"beskyttelsen af andres rettigheder og frihed".

Det er ifølge Domstolen "en nødvendighed i et demokratisk samfund".

Martin Henriksen forklarer, at Menneskerettighedsdomstolen i 2014 afviste, at forbud mod burka og niqab strider mod retten til religiøs frihed. Forbuddet går ifølge Justitsministeriet heller ikke mod den danske grundlov, siger han.

- Det er en god dom. Den sætter en tyk streg under, at man godt må forbyde burka og niqab i det offentlige rum. Nu må enhver tvivl være skubbet til side hos dem, som er imod et forbud mod burka og niqab, siger Martin Henriksen.

Siden 2011 har Frankrig forbudt kvinder at bære beklædning, der skjuler ansigtet offentligt. Det gælder båder burka og niqab. Straffen er en bøde og et tvungent kursus i "franske værdier".

De Konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, støtter et dansk forbud. Det foreslog han i 2009, men blev afvist, fordi Justitsministeriet advarede om brud på grundloven og konventioner, påpeger han.

- De har taget totalt fejl. Allerede dengang sagde jeg, at de må være kommet med en politisk vurdering, ikke en juridisk. Burka og niqab handler ikke om religion. Det er et politisk statement, siger Naser Khader.

- Det bruger islamisterne som symbol. I et åbent, demokratisk samfund skal vi kunne se hinandens ansigt.